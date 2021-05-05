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Brexit sonrası AB ve İngiltere anlaştı

İngiltere'nin Brexit sonrası bir sorun olan diplomatik temsil sorununda uzlaşıya varıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 21:01:00 -
Brexit sonrası AB ve İngiltere anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, Brexit sonrasında taraflar arasında soruna dönüşen diplomatik temsil konusunda uzlaşıya vardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Londra'da düzenlenen G7 bakanlar toplantısı kapsamında yaptıkları görüşmede anlaştıklarını açıkladı.

Borrell ve Raab tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, AB'nin İngiltere Delegasyonunun başkanı olarak görev yapan büyükelçi, devlet misyonlarının şefleri düzeyinde temsil statüsü sahibi olacak.

AB'nin Londra'daki büyükelçisi, diğer büyükelçiler gibi İngiltere devletinin başkanı olan Kraliçe'ye güven mektubunu sunacak. Ayrıca, AB delegasyonunun görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları bulunacak.

"Brexit" olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında taraflar arasında diplomatik temsilin nasıl olacağı konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. İngiltere, AB'nin bir devlet değil, "uluslararası kuruluş" olduğunu savunarak AB büyükelçisi ve diplomatlarına tam diplomatik statü vermeyi reddetmişti.

AB yönetimi de buna karşılık İngiltere'nin AB daimi temsilcisi olan büyükelçisinin AB yetkilileriyle toplantılarına izin vermemişti.

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