Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı!

Dünya genelinde enerji arzına yönelik endişeler, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırı ve ardından gelen karşılıklı tehditlerle tırmanışını sürdürüyor. Brent petrol, vadeli piyasalarda yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 85,20 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki tanker trafiğine yönelik olası bir müdahale korkusunun piyasaları tetiklediğini belirtiyor. Enerji uzmanları piyasadaki bu sert yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

"Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin nükleer ve stratejik tesislere sıçraması, piyasalarda 'arz kesintisi' korkusunu gerçeğe dönüştürdü. 85 dolar sınırı psikolojik bir eşikti ve bu seviyenin aşılması küresel enflasyon baskısını yeniden artırabilir."

STOKLAR VE ARZ GÜVENLİĞİ ALARMDA

ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Kuveyt’in dron yasağı ve Suudi Arabistan’ın "tüm önlemleri alacağız" açıklaması, piyasalarda "petrol vanaları kapanabilir mi" sorusunu gündeme getirdi. ABD ham petrolü (WTI) de Brent petrolü takip ederek 81 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, OPEC+ ülkelerinin bu fiyat artışına karşı nasıl bir üretim hamlesi yapacağını merakla bekliyor.

KÜRESEL EKONOMİDE SAVAŞ ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu ani yükselişin, nakliye ve enerji maliyetleri üzerinden küresel ekonomiye doğrudan yansıması bekleniyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin enerji ithalat maliyetlerinin artması, Ukrayna savaşıyla halihazırda yıpranmış olan ekonomileri daha da zorlayabilir. Uzmanlar, bölgedeki tansiyon düşmedikçe petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edeceğini öngörüyor.