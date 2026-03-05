  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Edirne’de "eş-dost-yandaş" pazarı! CHP’li Filiz Gencan’ın liyakat balonu çabuk söndü Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü İran’daki karışıklık sonrası gündeme geldi! Barzani yönetiminden gündemi sallayan iddiaya cevap Bakan Fidan'dan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a kritik telefon Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu
Ekonomi Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı!
Ekonomi

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı!

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla petrol fiyatları uçuşa geçti. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli işlem piyasalarında kritik eşik olan 85 dolar seviyesini aşarak son dönemlerin en yüksek noktasına ulaştı.

Dünya genelinde enerji arzına yönelik endişeler, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırı ve ardından gelen karşılıklı tehditlerle tırmanışını sürdürüyor. Brent petrol, vadeli piyasalarda yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 85,20 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki tanker trafiğine yönelik olası bir müdahale korkusunun piyasaları tetiklediğini belirtiyor. Enerji uzmanları piyasadaki bu sert yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

"Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin nükleer ve stratejik tesislere sıçraması, piyasalarda 'arz kesintisi' korkusunu gerçeğe dönüştürdü. 85 dolar sınırı psikolojik bir eşikti ve bu seviyenin aşılması küresel enflasyon baskısını yeniden artırabilir."

STOKLAR VE ARZ GÜVENLİĞİ ALARMDA

ABD ve İsrail’in İran operasyonları sonrası Kuveyt’in dron yasağı ve Suudi Arabistan’ın "tüm önlemleri alacağız" açıklaması, piyasalarda "petrol vanaları kapanabilir mi" sorusunu gündeme getirdi. ABD ham petrolü (WTI) de Brent petrolü takip ederek 81 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, OPEC+ ülkelerinin bu fiyat artışına karşı nasıl bir üretim hamlesi yapacağını merakla bekliyor.

KÜRESEL EKONOMİDE SAVAŞ ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki bu ani yükselişin, nakliye ve enerji maliyetleri üzerinden küresel ekonomiye doğrudan yansıması bekleniyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin enerji ithalat maliyetlerinin artması, Ukrayna savaşıyla halihazırda yıpranmış olan ekonomileri daha da zorlayabilir. Uzmanlar, bölgedeki tansiyon düşmedikçe petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edeceğini öngörüyor.

 

İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!
İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!

Dünya

İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu!

Siyonist fitnesi petrolü vurdu: Batı’nın kirli savaşı cepleri yakacak!
Siyonist fitnesi petrolü vurdu: Batı’nın kirli savaşı cepleri yakacak!

Gündem

Siyonist fitnesi petrolü vurdu: Batı’nın kirli savaşı cepleri yakacak!

İran bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
İran bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

Dünya

İran bu kez Suudi Arabistan’ı vurdu! Dünya petrolünün kalbi Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması
İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması

Dünya

İran’dan en fazla petrol alan ülkeydi! Çin’den İran açıklaması

İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı
İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı

Dünya

İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı

Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama
Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama

Gündem

Kuveyt açıklarındaki petrol tankerinde patlama

ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!
ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!

Ekonomi

ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!
Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Dünya

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23