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Brent petrolün varili 74,64 dolar seviyelerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde 74,64 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Brent petrolün varili 74,64 dolar seviyelerinde

Cuma günü 74,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde 75,89 dolara çıkan Brent petrolün varilfiyatı, bu sabah 74,82 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 74,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,45 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Libya'nın en büyük petrol sahasında yeniden üretime başlanmasıyla küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişesinin azaldığını ve fiyatların düştüğünü kaydetti. Ayrıca Rusya ve Irak gibi büyük petrol üreticilerinin üretimi artırma sinyalleri vermesinin, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu kaydediliyor.

Öte yandan petrol piyasalarında bugün, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de​ gerçekleştireceği özel görüşme ​takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 74,99 ile 75,16 dolar aralığının direnç, 74,65 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
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