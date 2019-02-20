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Brent petrolün varili 66,35 dolar ile alıcı buluyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,35 dolardan işlem görüyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:52
Brent petrolün varili 66,35 dolar ile alıcı buluyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,31 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 66,35 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerinin petrol kesintisi kararı ile ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD’de günlük petrol üretimi 11,9 milyon varile çıktı. Uzmanlar, ABD'nin rekor üretim seviyesinin, yükselen fiyatlar dikkate alındığında daha da artabileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,48 ila 66,68 dolar aralığının direnç, 66,08 ila 66,28 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:52
  1. ABD
  2. ABD türü ham petrol (WTI)
  3. Brent Petrol
  4. Finans
  5. ham petrol
  6. OPEC

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