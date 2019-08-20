0553 313 94 23

Brent petrolün varili 60,04 dolar

20 Ağustos 2019 Salı 09:32
Brent petrolün varili 60,04 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 60,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,15 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatları 60 dolar sınırında yatay seyir izliyor.

Uzmanlar, ABD'nin Çin teknoloji şirketi Huawei Technologies'in Amerikan şirketlerinden mal alma süresini 90 gün daha uzattığını açıklamasının, piyasalarda bir yumuşama sinyali olarak algılandığına dikkati çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,06 ile 60,10 dolar aralığının direnç, 59,69 ile 59,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:32
  1. ABD
  2. Brent Petrol
  3. ham petrol
  4. petrol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görevlendirmeler yerinde
    1. Görevlendirmeler yerinde
    2. (Özel) Beyzanur’la 6 leyleğin müthiş..
    3. (Özel) İş yerinde sigara içen işçi..
    4. İlk derece amirlik sınav sonuçları..
    5. 50 ili ilgilendiren dev proje!
    6. Pakistanlı stajyer mühendisler..
    7. Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem..
    8. Park halindeki araç alev alev yandı
    9. Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem..
    10. Kadroya geçen taşeron işçilerin toplu..
    11. Döviz kurları
    12. Brent petrolün varili 60,04 dolar
    13. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    14. Kandil’in belediyeleri kayyıma emanet
    15. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
    16. Selçuk Üniversitesi sözleşmeli..
    17. (Özel) Bursa sahillerinde son durum
    18. Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de..
    19. (Özel) E-5’te iki çocuğun kamyonet..
    20. Ekrem yine Bodrum’a koştu!
    21. Feyzioğlu'ndan eleştirilere cevap!..
    22. Tır sürücülerine kızıp yolu kapattılar
    23. (Özel) Zeytin sineğine organik çözüm
    24. (Özel) Derin uyku hırsıza cesaret verdi
    25. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık..
    26. Dış kulak yolu iltihabı tatilinizi..
    27. ABD, Kuzey Kore’ye seyahat yasağını..
    28. Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27..
    29. Dünya Badminton Şampiyonası
    30. ABD’den Türk konvoyuna yapılan..
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti