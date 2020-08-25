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Ekonomi Brent petrolün varili 45,71 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 45,71 dolar

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:33:19 -
Brent petrolün varili 45,71 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 45,71 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 44,29 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 45,71 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,57 dolardan alıcı buldu.

Haftanın ikinci günü petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının yeniden başlayacağı sinyalleriyle yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, yaptıkları telefon görüşmesinde anlaşmaya bağlılıklarını teyit ederek daha ileri gitmek için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar.

Çin Ticaret Bakanlığı da iki ülkenin "yapıcı diyalog" gerçekleştirdiğini ve birinci kademe ticaret anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için anlaştıklarını duyurdu.

ABD’deki Marco kasırgası ve Laura fırtınası Meksika Körfezi'nde bulunan açık deniz ham petrol üretimini durma noktasına getirdi.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğalgaz üretim platformlarında üretimin yüzde 82,2 azaltıldığını açıkladı.

İdare, bölgedeki doğalgaz üretiminin de yüzde 56 oranında durdurulduğunu bildirdi.

Bunların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmeler de petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün FDA’nın Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu aşarken, can kaybı 813 bine ulaştı. ABD, 5,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken Brezilya 3,6 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 3,1 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,72 ile 45,78 dolar aralığının direnç, 45,61 ile 45,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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