Brent petrolün varili 45,38 dolar

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 45,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 45,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 45,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, daha önce kararlaştırdığı "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleyeceğine ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatacağına ilişkin beklenti de fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve artan vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlamaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 58,6 milyonu geçerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 12,2 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,38 ile 45,69 dolar aralığının direnç, 45,07 ile 44,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.