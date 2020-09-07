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Ekonomi Brent petrolün varili 42,04 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 42,04 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:08:44 -
Brent petrolün varili 42,04 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,04 dolardan işlem görüyor.

Geçen haftaya göre yüzde 1,14 azalış kaydeden Brent petrolün varil fiyatı pazar günü 41,64 dolara kadar gerileyerek hafta sonunu 41,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 42,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,20 dolardan alıcı buldu.

Genel olarak azalış eğiliminde olan ve temmuzdan bu yana en sert düşüşü kaydeden petrol fiyatları, güne Asya piyasalarındaki tepki alımlarıyla yükselişle başladı.

Fiyatların geçen haftaki düşüşünde, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ekim ayı için ihracat fiyatlarında indirime gitme kararı etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının Asya ve ABD’ye petrol satış fiyatını düşürme kararı, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artışın petrol talebini daha da azaltacağı endişeleriyle birleşince fiyatların gerilemesine yol açtı.

Dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayısı, küresel ekonominin hızlı toparlanacağına dair beklentileri olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, yaz sezonunun sona ermesiyle ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin azalması da fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,12 ile 42,16 dolar aralığının direnç, 41,95 ile 41,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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