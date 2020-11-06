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Ekonomi Brent petrolün varili 40,05 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 40,05 dolar

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:51:30 -
Brent petrolün varili 40,05 dolar

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 40,39 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,15 düşüşle 40,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,91 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin artırılması, piyasalarda "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlarda baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasaların odağındaki ABD başkanlık seçiminden halen kesin bir sonuç alınamamasının neden olduğu belirsizlik ortamı da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisi anlaşması dışındaki Libya'da artan üretimin oluşturduğu arz fazlası endişesi ve OPEC+ cephesinde beklentilere rağmen kesintilerin var olan seviyelerde tutulacağına dair piyasaları yatıştırıcı adımların atılmaması da fiyatların düşüşünü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 39,96 ile 40,14 dolar aralığının direnç, 39,78 ile 39,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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