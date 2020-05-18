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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatında yüzde 4'e yakın artış

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 33,62 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:17:00 -
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 4'e yakın artış

Cuma günü 32,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 08.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 33,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,76 dolardan alıcı buldu.

Çin'in nisan ayı endüstriyel üretiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4 artış göstermesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 9-15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

Küresel piyasalarda, pandemiye ilişkin gelişmeler, ABD-Çin ilişkilerinin seyri ve küresel arz-talep gelişmeleri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 33,40 ile 35,60 dolar aralığının direnç, 31,80 ile 30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

 

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