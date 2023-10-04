Brent petrolün varil fiyatında ciddi düşüş!
Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına devam edilebileceği yönündeki açıklamaları sonrası talep endişelerinin artmasıyla 88,79 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına devam edilebileceği yönündeki açıklamaları sonrası talep endişelerinin artmasıyla 88,79 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.
Dün 91,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 88,79 dolar oldu.
Böylece, Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
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