  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin çılgına dönecek! Korktuğu başına geldi... Türkiye'den o İHA'yı alacaklar

Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar

Aliyev resmen reddetti! İspanya’ya gitmiyor

Türkiye'de bir ilk! Oto hırsızlarının korkulu rüyası cihaz

Yine kıvırtırsa bu sözleri yüzüne çarpın! Meral Akşener’den ittifak kararı

Dünyaca ünlü SİHA uzmanı duyurdu! Türkiye'nin bu silahı TB2 SİHA'dan daha büyük bir adım olacak

Sosyal medyada Atatürk'e benzeyen adama milyonlar kazandırdılar

Araç sahiplerini şok edecek talep! Eğer bu olursa herkes araçlarını satar

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

İYİ Parti’den flaş karar! Ağzınız bir karış açık kalacak
Ekonomi Brent petrolün varil fiyatında ciddi düşüş!
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatında ciddi düşüş!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:53:00 -
Brent petrolün varil fiyatında ciddi düşüş!

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına devam edilebileceği yönündeki açıklamaları sonrası talep endişelerinin artmasıyla 88,79 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına devam edilebileceği yönündeki açıklamaları sonrası talep endişelerinin artmasıyla 88,79 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Dün 91,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 88,79 dolar oldu.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23