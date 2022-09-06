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Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolara düştü
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolara düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 18:18:00 -
Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolara düştü

Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalarak 94,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı'nda ekim ayı için grubun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı ve günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı aldı.

Grubun bu kararı, piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılandı. Uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentiler karar öncesinde yükselen fiyatların gerilemesine neden oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, grubun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Çin'de yeniden alınan Kovid-19 tedbirlerinin yol açtığı zayıf talep beklentileri ve ekonomik yavaşlamaya dair endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,66 ile 96,67 dolar aralığının direnç, 94,65 ile 93,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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