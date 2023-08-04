Brent petrolün fiyatı belli oldu

Dün günü 85,14 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 85,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın dün Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.

Söz konusu kararla ülkenin toplam günlük üretiminin eylülde 9 milyon varile gerileyeceği, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da aynı gün ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurdu.

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Rusya ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantı öncesinde gelen üretim kesintisi açıklamalarının ardından piyasalar Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına odaklanırken, üye ülkelerin toplam üretim planında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Grup, geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Öte yandan, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi piyasalardaki talep endişelerini güçlendirerek fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,47 ile 85,99 dolar aralığının direnç, 84,95 ile 84,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.