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Ekonomi Brent petrol ve dolar kuru etkisi! Avustralya'nın önde gelen petrol firması: yüzde 37 kâr düşüşü kaydetti! İlan edildi!
Ekonomi

Brent petrol ve dolar kuru etkisi! Avustralya'nın önde gelen petrol firması: yüzde 37 kâr düşüşü kaydetti! İlan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 02:30:00 - 2024-02-27 02:58:27
Brent petrol ve dolar kuru etkisi! Avustralya'nın önde gelen petrol firması: yüzde 37 kâr düşüşü kaydetti! İlan edildi!

Avustralya'nın önde gelen firmalarından olan petrol ve doğal gaz arama şirketi Woodside Energy, Brent petrol ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak tüm yıl temel kârında %37'lik önemli bir düşüş bildirdi.

Avustralya'nın önde gelen petrol ve doğal gaz arama şirketi Woodside Energy, tüm yıl temel kârında %37'lik önemli bir düşüş bildirdi. Bu düşüş, küresel ekonomik yavaşlama ve Çin ekonomisindeki beklenenden daha yavaş toparlanmadan etkilenen zayıf petrol ve doğal gaz fiyatlarına bağlandı. Bu faktörler enerji sektörü genelinde talebin azalmasına yol açmıştır.

Woodside'ın 31 Aralık 2023'te sona eren yıl için vergi sonrası net kârı 3,32 milyar dolar olarak gerçekleşti. Düşüşe rağmen bu rakam Londra Borsası Grubu'nun (LSEG) 3,03 milyar dolarlık tahminini aştı. Buna karşılık şirket bir önceki yıl 5,23 milyar dolar esas faaliyet kârı elde etmişti.

Zorlu piyasa koşullarının ortasında Woodside temettü ödemesini de revize etti. Şirket, 2022 yılında hisse başına ödediği 144 sentten azalan hisse başına 60 sentlik nihai temettü açıkladı.

Petrol ve gaz arama şirketi, 2024 mali yılı için 185 ila 195 milyon varil petrol eşdeğeri (mmboe) hedef aralığıyla üretim görünümünü korumayı tercih etti. Bu duyuru, Woodside'ın kısa bir süre önce küçük rakibi Santos ile 52 milyar dolarlık potansiyel bir birleşmeye ilişkin görüşmeleri durdurmasının ardından geldi.

.investing'e göre: Enerji şirketinin mali performansı ve stratejik kararları, dalgalanan emtia fiyatları ve piyasa belirsizlikleri zemininde belirleniyor. Bu zorluklara rağmen Woodside tüm yıl için analist beklentilerini aşmayı başardı.
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