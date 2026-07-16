Köy boşaltılmıştı: Ahırdan kilolarca altın çıktı!
Gürcistan'ın İmereti bölgesinde uzun yıllardır terk edilmiş bir köyde yürütülen arkeolojik incelemelerde, eski bir ahırın zeminine gizlenmiş çok sayıda altın eser gün yüzüne çıkarıldı.
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Gürcistan'ın İmereti bölgesinde uzun yıllardır terk edilmiş bir köyde yürütülen arkeolojik incelemelerde, eski bir ahırın zeminine gizlenmiş çok sayıda altın eser gün yüzüne çıkarıldı.
Gürcistan Ulusal Kültürel Mirası Koruma Ajansı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Sakara köyünde bulunan taş yapılı ahırın tabanının altında mühürlü bronz bir sandık tespit edildi. Sandığın içinde toplam ağırlığı yaklaşık 8,7 kilogram olan altın takılar, sikkeler, işlemeli kemer tokaları ve çeşitli süs eşyaları bulundu.
Kazı ekibinin başındaki arkeolog Dr. Nika Beridze, ilk incelemelere göre eserlerin Geç Orta Çağ dönemine ait olabileceğini belirtti. Beridze, bölgede yaşanan savaşlar ve istilalar sırasında değerli eşyaların saklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
Uzmanlar, bulunan eserlerin tarihi eser niteliğinde olduğunu ve kültürel miras kapsamında devlet korumasına alındığını açıkladı. Eserler, detaylı analiz ve restorasyon işlemleri için Tiflis'teki Gürcistan Ulusal Müzesi laboratuvarına gönderildi.
Yetkililer, köy çevresinde yeni jeofizik taramaların başlatıldığını ve benzer saklama alanlarının bulunabileceğini belirtti. Bölge güvenlik çemberine alınırken, izinsiz kazı yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Bulunan hazinenin maddi değerinden ziyade, Gürcistan'ın tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
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