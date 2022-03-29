Brent petrol varil fiyatı ne kadar? Akaryakıt indirim son dakika!

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başladığı duyurmasıyla birlikte petrol fiyatları aldı başını gitti. ABD Başkanı Biden’ın Rusya’dan “doğal gaz ve petrol alımlarını yasaklıyoruz” açıklaması ile birlikte Brent petrolün varil fiyatı rekor kırdı. Geçtiğimiz haftayı 119 doların üzerinde kapatan Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya düşüş ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 120,1 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,6 artışla 116,5 dolardan kapanmasının ardından yeni haftanın açılışında 113,9 dolar seviyelerinde dengelendi. Peki 2022 brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansır mı?

Brent petrol varil fiyatı ne kadar, kaç dolar?

Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin İstanbul’da yapılacağının açıklanmasıyla birlikte petrol fiyatları bir kez daha düştü. Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes görüşmelerinin İstanbul’da süreceği açıklamaları ile birlikte Brent petrolün varil fiyatı 113 doların altına indi. Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıt indirimi ne kadar?

Motorin fiyatlarına üst üste gelen kallavi zamların ardından bu gece yarası indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 30 Mart 2022 itibariyle 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak. Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.