Brent petrol fiyatı 2022 bugün güncel: 1 Aralık 2022 brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt, petrol fiyatları ne olur?

Brent petrol kaç dolar? 1 Aralık 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum. Akaryakıt fiyatları: 1 Aralık bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol fiyatları G7 ülkelerinin tavan fiyat beklentisi ve Çin haberiyle çakıldı. Bu düşüşe paralel benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları üzerinde hafta içinde yeni indirimler gelmesi bekleniyor. Çin'de yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından brent petrol yeniden yükselişe geçti. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak? Petrol fiyatları için düşüş sürecek mi? Brent petrol kaç dolar? 1 Aralık 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?

Geçen hafta benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere petrol fiyatları tarafında yaşanan düşüşlere paralel akaryakıt pompa fiyatları için üst üste 4 indirim geldi. Öte yandan yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.

Brent petrol kaç dolar?

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verilerinin kasımda büyüme eşiğinin altında kalması, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılamış, Brent petrol hafta başında 81 dolar seviyesine kadar gerilemişti.

Dünü 86,97 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 86,55 dolar oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesinin ardından tekrar yönünü yukarı çeviren Brent petrol, 86 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin, motorin, mazot fiyatı:

BENZİNE MAZOTA İNDİRİM PEŞ PEŞE GELDİ!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022 : Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

29 Kasım 2022: Motorine 82 kuruşluk indirim

30 Kasım 2022: Motorine 58 kuruluşluk indirim

İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 22,43 TL

Benzin fiyatı: 20,16 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 22,64 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 22,58 TL

Benzin fiyatı: 20,31 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Petrol fiyatları ne olur? Akaryakıt fiyatları ne olur 2023?

Döviz kurları ve enflasyon konusunda yaşanan artışlar ile sıkça gündeme gelen ekonomist İslam Memiş bu kez akaryakıt yorumlarıyla gündeme geldi.

DOLAR VE AKARYAKIT FİYATLARI YORUMU

İslam Memiş dolar kuruna ilişkin de yorumlarını aktarırken akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ekran fiyatlarında: Euro dolara kıyasla daha primli bu hafta. Dolar kuru güçlü durunca, pariteler de destek verince, euro sterlin güçlenmesi de kaçınılmaz oldu” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında “19.31-19.39 aralığında bir euro var. Brent petrolün varil fiyatında düşüş var. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Bu kadar sert düşüşler olunca pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacaktır.”

Genel fiyat seviyesinde değişmeler: Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla FİYATLARI ETKİLER. Fed Başkanı Powell'ın faiz artışı ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Brent Petrolün varili uluslararası piyasalarda yükseldi dedi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,55 dolardan işlem görüyor. İlişkin (AA) haberin detayları;

Dünü 86,97 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 86,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,10 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, 4 Aralık'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Uzmanlar, toplantıda politika değişikliği olasılığının düşük olduğunu ve grubun Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik gelişmelerin piyasadaki muhtemel etkilerini hesaba katarak hareket edeceğini öngörüyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla düşüşe rağmen benzin stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 600 bin varil azalarak 419 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 850 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 400 bin varil azalışla 389 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 800 bin varil arttı ve 213 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin hafifletileceğine yönelik beklentiler petrol talebinin toparlanmasına ilişkin iyimserliği artırarak fiyatları destekliyor.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde gerçekleşen protestoların ardından çarşamba günü Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği duyuruldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,04 ile 87,24 dolar aralığının direnç, 86,66 ile 86,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.