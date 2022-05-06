Brent petrol 111,59 dolar oldu

Rusya'ya girdiği savaştan dolayı uygulanan ambargo, Asya'da koronavirüs vakalarının artması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arıtırımı kararı gibi unsurlar ve OPEC+ grubunun dünkü kararı petrol fiyatları üzerinde etkin oluyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik açıklamaları fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Dün 113,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,90 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 111,59 dolar oldu.

AA'nın haberine göre, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,88 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubunun aldığı karar piyasaları etkiledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısında haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı aldı.

ABD, stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili piyasaya sürüyor

Yatırımcılar, arz tarafında Uluslararası Enerji Ajansı'nın acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili piyasaya sürmesini bekliyor.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 111,81 ile 112,06 dolar aralığının direnç, 110,83 ile 110,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.