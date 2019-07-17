0553 313 94 23

Bremen Mızıkacıları oyunu büyük beğeni aldı

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Bremen mızıkacıları’ oyunu büyük beğeni aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
Bremen Mızıkacıları oyunu büyük beğeni aldı

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Bremen mızıkacıları’ oyunu büyük beğeni aldı.


Van’da yıllardır müzik, tiyatro, resim, drama ve dans alanında eğitim verdiklerini ifade eden Kent Sanat ve Dans Akademisi Yöneticisi Burhan Elmas, özellikle yaratıcı drama alanında eğitimleri aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti. Drama eğitmeni Kader Alantaş ile birlikte drama eğitimlerini güzel bir tiyatro oyunuyla taçlandırdıklarını dile getiren Elmas, “Bu dönem drama eğitimleri sonunda ‘Bremen mızıkacıları’ adlı tiyatro oyununu kendi sahnemizde sergiledik. Gösteriyi sunan çocuklar ve seyirciler keyifli anlar yaşadılar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz yeni gruplarımızla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlük su tüketimine dikkat
    1. Günlük su tüketimine dikkat
    2. 80 yıldır makine kullanmadan ayakkabı..
    3. S-400'lerde yeni gelişme! 14.uçak indi
    4. 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası
    5. S-400 teslimatında 13. uçak Mürted..
    6. Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
    7. Van’da 34 bin 400 paket kaçak sigara..
    8. İsveç’te uçuş yemeklerinde fare..
    9. Nevşehir’de otobüs ücretleri 25 kuruş..
    10. Uyurgezerlik problemine dikkat
    11. (Özel) Şişli’de minibüs şoförü..
    12. Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit..
    13. (Özel) Kadıköy’de tırnakçı kadının,..
    14. Abdulhamid Han Bulvarı’na 8 bin fidan..
    15. 1 günde 97 araç 10’ar dakika arayla..
    16. Eray ve Artem’den kötü haber
    17. Borsa, güne yükselişle başladı
    18. TİM Halı Sektör Kurulu Gaziantep’te..
    19. Saç ekiminde doğal görünüme dikkat
    20. Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?