Breidablik-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.eleme turunda Medipol Başakşehir deplasmanda Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3.eleme turu heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Breidablik-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda?
Başakşehir, 3.eleme turu ilik maçında İzlanda'nın Breidablik takımı ime 4 Ağustos Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Kopavogsvöllur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede de forma giyemeyecek. Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.