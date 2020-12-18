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Spor Brand&Sport Summit 2020, İstanbul'da devam ediyor
Spor

Brand&Sport Summit 2020, İstanbul'da devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:38:47 -
Brand&Sport Summit 2020, İstanbul'da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" (Marka ve Spor Zirvesi) İstanbul'da devam ediyor.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, çeşitli oturumlara katıldı.

Salgın sürecinin kayak sporuna zarar verdiğini belirten Oto, "Bu süreç geçtikten sonra altyapı çalışmalarını artıracağız. Amacımız kayağı daha fazla sevdirmek. Bunları zaten özellikle kar olan bölgelerde yapıyoruz. Bütün çocuklarımızın kaymasını istiyoruz. Hatta velilerin, anne babaların kaymasını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Karate camiasının diğerlerinden farklı bir süreç geçirdiğini aktaran Delihasan, şunları kaydetti:

"Çünkü kulüplerimiz üye aidatlarıyla ayakta kalan kulüpler. Bu süreçte üyeler salonlara gelmeyince aidatlarını ödemediler. Aidatlar ödenmeyince kulüplerin ekonomik sıkıntıları başladı. Pandemi sürecinden sonra sporcularımızla uzaktan antrenmanlara, eğitimlere devam ettik. Kısıtlamalar kalkınca birebir antrenmanlara başladık. Uluslararası organizasyonlar da iptal oldu. Ama biz yine de Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Aslında düzenlemeden önce 'katılım az olur' diye endişe ettik ama geçen yıl 380 kişinin katıldığı şampiyonaya bu sene 485 kişi katıldı."

En şanslı federayonlardan biri olduklarını belirten Çintimar da, "Çünkü bütün organizasyonlar iptal olurken biz organizasyonlarımızın yüzde 90'nını gerçekleştirdik. Ama en önemli olanları gerçekleştiremiyoruz. Yıldızlar ve gençlerin katıldıklarını yapamıyoruz. Diğer organizasyonları kısıtlamalarla gerçekleştirmiş olduk. Mesela İstanbul Maratonu'nu 100 bin kişiyle değil 4 bin kişiyle yaptık." ifadelerini kullandı.


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