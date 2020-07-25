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Brahim Darri kimdir? | Brahim Darri kaç yaşında?

Brahim Darri hangi takımda oynadı? Fenerbahçe'nin Brahim Darri ile anlaşma sağladığı iddasının ardından futbolseverler "Brahim Darri kimdir?" , "Brahim Darri kaç yaşında" , "Brahim Darrikariyeri" , "Brahim Darri hayatı" , "Brahim Darri oynadığı takımlar" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:20:00 -
Brahim Darri kimdir? | Brahim Darri kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Fas asıllı Hollandalı futbolcu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardığı gelen haberler arasında. Karagümrük forması altında başarılı bir performans sergileyen Darri’nin kariyeri ise mercek altına alındı.

Brahim Darri kimdir? | Brahim Darri kaç yaşında?

Brahim Darri 14 Eylül 1994'te Hollanda'da dünyaya geldi. Kariyerine Hollan'da da başlayan Fas asıllı futbolcu sol kanatta görev yapıyor.

Darri 12 Temmuz 2019'da NEC Nijmegen'den Fatih Karagümrük'e bonservis bedelsiz imza attı.

Karagümrük ile 31 maça çıkan Darri 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Brahim Darri aynı zamanda Hollanda U21 milli takımı forması da giyiyor.

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