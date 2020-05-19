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Bozyazı’da öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen ‘Hayat Eve Sığar’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri evlerinde verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:06:21 -
Bozyazı’da öğrencilere ödülleri evlerinde verildi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen ‘Hayat Eve Sığar’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri evlerinde verildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon gereği evde kalmanın hayati önem taşıdığı, 20 yaş altı ve çocukları kapsayan sokağa çıkma yasağının bulunduğu bu günlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen ‘Hayat Eve Sığar Kısa Film Yarışması’ ve ‘Gençlik Marşı Karaoke Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini evlerinde aldı.


Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve ilçe müdürleri ile birlikte, ödül almaya kazanan öğrenciler Adilhan Navgasın, Hatice Kübra Sezer, Gökçe Pancar, Burak Güğül ve Sude Gül Gedik’i evlerinde ziyaret etti.


Ödül ve hediyelerin takdimi sırasında Kaymakam Yalçın, öğrencilere hitap ederek, "İnşallah seneye hep birlikte 19 Mayıs’ı coşkulu bir şekilde kutlarız” dedi.


Öğrenciler ve velileri de evlerine kadar gelerek hediye ve ödüllerin verilmesinin heyecanı içerisinde protokol üyelerine teşekkür etti.


Kaymakam Yalçın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 101’inci yılını kutlamanın coşkusu ve heyecanı yaşanan 19 Mayıs 1919’un, yurdun düşman işgalinden kurtarılması yolculuğunun başlangıç tarihi olduğunu söyledi. Yalçın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı yolunda, milli mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüren milletimiz, birbirine kenetlenerek büyük bir var oluş mücadelesi gerçekleştirmiştir” diye konuştu.


Gençlere bırakılan bu değerli emaneti sonsuza kadar korumanın ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmanın da gençlerin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Yalçın, “Kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı ve en büyük umudu olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

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