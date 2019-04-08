Bozyazı’da Çetinkaya mazbatasını aldı

Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı olarakBozyazı Belediye Başkanlığına seçilen MHP’li Mustafa Çetinkaya, mazbatasınıalarak göreve başladı.

Anamur İlçe Seçim Kurulu Başkanı Pınar Begüm Ener’den mazbatasını alanÇetinkaya ve belediye meclis üyeleri, MHP, AK Parti ve BBP Bozyazı ilçebaşkanları ile Anamur Adliyesi önünde toplu fotoğraf çektirdi. Ardından oluşturulankonvoy ile Bozyazı’ya gelen Çetinkaya, partililerle birlikte 15 Temmuz Demokrasive Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Çetinkaya, daha sonra belediye binasınageçerek görevi eski başkan Mehmet Ballı’dan devraldı.

Tüm siyasi parti ilçe başkanlarına ve selefi Mehmet Ballı’ya teşekkür edenÇetinkaya, "Adaletten şaşmadan, Bozyazı’ya hizmet için çalışacağım. BaşkanBallı’nın deneyimlerinden her zaman faydalanacağım. Bu saatten sonra ben tümBozyazılıların başkanıyım. Bana oy veren, vermeyen herkese sonsuzteşekkürlerimi iletirim. Hizmette hiçbir zaman ayırım yapmayacağım. Kapım herzaman herkese açık olacaktır. Bozyazı için çalışacağım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı olarak çiçek takdim edildi. Çetinkayaise öperek Ballı’ya Kuran ve Türk bayrağı takdim etti. Çetinkaya’yı görevi deviralırken eşi Gülseren Çetinkaya’da yalnız bırakmayarak yanında durdu. Devirteslim törenin ardından Çetinkaya, makamında tebrikleri kabul etti.