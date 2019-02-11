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Bozüyük’te Pırdino ve Deniz Yıldızı minik tiyatro severler için sahnelendi

Bozüyük Belediyesi’nin kültür hizmetleri kapsamında sahnelenen “Pırdino ve Deniz Yıldızı” adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
Bozüyük’te Pırdino ve Deniz Yıldızı minik tiyatro severler için sahnelendi

Bozüyük Belediyesi’nin kültür hizmetleri kapsamında sahnelenen “Pırdino ve Deniz Yıldızı” adlı çocuk oyunu yoğun ilgi gördü.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ve 2 seans halinde sahnelenen oyunu çocuklar büyük bir ilgi ve merakla izlediler. İstanbul Temaşa ve Sütlaç Prodüksiyon’un sahnelediği 45 dakikalık müzikalde minik tiyatro severler Pırdino’nun heyecanlı macerasına ortak olurken Pırdino’nun tesadüfen sihirli birdeniz yıldızı bulmasını, yine tesadüfen tanıştığı Sansar ve Porsuk ile aralarında macera ve eğlence dolu bir dostluk başlamasını, Pırdino’nun sihirli olduğunu bilmediği deniz yıldızının gücünün farkına varması ve zamanda yaptığı eğlenceli yolculukta Hacivat ile Karagöz, Nasreddin hoca gibi tarihi karakterlerle karşılaşmasını izlediler. Eğlenerek güzel bir hafta sonu geçiren minikler bu güzel etkinlik için Başkan amcaları Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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