Bozüyük’te Köy Konut Projesine yoğun talep

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı köylerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Köy Konut Projesiyle ilgili olarak taleplerin toplanılması işlemi sona erdi.

27 Mayıs tarihinden itibaren başlanılan talep toplama işleminin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan köylülerin köylerinde gerçekleşmesi düşünülen köy konut projesine yoğun taleplerinin olduğu görüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere köy muhtarlarınca toplanılan konut talepleri İlçe Kaymakamlığına dün itibariyle teslim edildi. Toplam 44 köyde binlerce vatandaşın köy konut projesinden faydalanmak için müracatta bulunduğu belirtildi.

Yıllar önce çeşitli nedenlerle köyünden ayrılmak durumunda kalmış vatandaşların yeniden ata yurduna dönüş için büyük bir fırsat olarak değerlendirdiği proje ile ilgili gelişmelerin önümüzdeki süreçte taleplere göre şekilleneceği kaydedildi. Köylerde hane sahiplerinin vefatı sonrasında kardeşler arasında miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kaderine terk edilen konutlar yok olmaya yüz tutmuştu. Köy konut projesinin gerçekleşmesi halinde köy özlemi çekerek köyüne geri dönmek isteyen bu durumdaki köy fertlerine bir umut olması bekleniyor.