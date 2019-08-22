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Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 14 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 14 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Zamlı tarife 25 Ağustos tarihi itibariyle uygulamaya konulacak.


Zamlı tarifeyle birlikte daha önce 1.75 TL olan öğrenci ücreti yaklaşık yüzde 14.4 oranında zamlanarak 2.00 TL’ye, 2.00 TL olan normal tarife ücreti ise yüzde 25 zamlanarak 2.50 TL’ye yükseldi. Zam kararı geçtiğimiz hafta genel kurulunu yaparak göreve başlayan yeni yönetimin bugün Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyareti sırasında netlik kazandı.


Ziyarette Şoförler Odası, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından ilde belirlenen tarifeler yeniden değerlendirildi. Değerlendirmeler sonrasında Bozüyük Belediye Başkanlığınca öğrencilerin eğitim ve öğretim döneminde dolmuşları kullanım oranı da göz önünde bulundurularak odalar tarafından 2.25 olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 2.00 TL’ye çekildiği kaydedildi. Ancak normal ücret tarifesi için belirlenen 2.50 TL’de herhangi bir geri çekime gidilmedi. Zam oranının yasal sınırların üzerinde olduğunu belirten vatandaşlar, mazot ve dolar fiyatları düşerken yapılan bu zamma tepki gösterdiler. Vatandaşlar, büyük şehirlerde daha uzak mesafelere gidilmesine rağmen ücretlerin makul olduğu, ancak burada daha kısa mesafeler arasında çalışılmasına rağmen ücretlerin yüksek olduğunu savundular.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
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