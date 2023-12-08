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Sağlık Bozulmuş kavun faciası! 8 kişi öldü
Sağlık

Bozulmuş kavun faciası! 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-12-08 10:45:00 -
Bozulmuş kavun faciası! 8 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını 8 kişinin ölümüne yol açtı.

Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 3'ü ABD'de, 5'i Kanada'da 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği bildirildi.

Hastalardan 96'sının hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu.
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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Yorumlar

Vedat

Vah tuh ne yapmamiz lazim bayraklari yariya mi indirsek len gazete sen emeklilerin hayatini neden yazmiyors7n he akpartimi uzulur diye korkuyon secime az kaldi bak kocaman resme odaklanin bu secmen ak partiye oy vermeyecek ben 22 yildir her secimde verdim milletin icine girinde ne konusuluyor inan olsun reis duysa istifa eder
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