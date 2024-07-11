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Yerel Bozulan araç için canlarını yok saydılar
Yerel

Bozulan araç için canlarını yok saydılar

Yeniakit Publisher
2024-07-11 23:18:00 -

Elazığ'da bir grup vatandaş, bozulan aracı başka bir aracın kaputu üzerine çıkarak ittiler.

Elazığ’da aracın kaputuna oturan şahıslar, bozulan aracı ayaklarıyla iterek götürdü.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracı bozulan bir vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım talep etti. Arabası bozulan arkadaşının yanına gelen vatandaşlar, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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