Bozuk saat doğruyu gösterdi! Özgür Demirtaş'tan AK Parti'ye şaşırtan övgü

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Çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayıp, TL'ye olan güveni sarsmaya çabalayan Özgür Demirtaş, ekonomideki olumlu gelişmelere dikkat çektiği mesajında, iktidarın başarılarını itiraf etti.

Mesajına, "Arkadaşlar bir kaç iyi haber var." diyerek başlayan Demirtaş, şunları yazdı:

1) Turizm bu yıl çok iyi gitti ve hala gidiyor. Oradan ülke iyi para kazandı.

2) Ayrıca doğru politika izlendiği için Rusya-Ukrayna olayından Türkiye çok çok az etkilendi.

Böyle iyi haberlere ihtiyaç vardı çok iyi oldu.