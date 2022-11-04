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Ekonomi

Bozuk saat doğruyu gösterdi! Özgür Demirtaş'tan AK Parti'ye şaşırtan övgü

CHP'li ekonomist Özgür Demirtaş, felaket tellallığı yaptığı açıklamalarının aksine ekonomideki olumlu gelişmelere ilişkin itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 20:11:00 -
Bozuk saat doğruyu gösterdi! Özgür Demirtaş'tan AK Parti'ye şaşırtan övgü

 Yeniakit.com.tr 

Çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayıp, TL'ye olan güveni sarsmaya çabalayan Özgür Demirtaş, ekonomideki olumlu gelişmelere dikkat çektiği mesajında, iktidarın başarılarını itiraf etti.

Mesajına, "Arkadaşlar bir kaç iyi haber var." diyerek başlayan Demirtaş, şunları yazdı:

1) Turizm bu yıl çok iyi gitti ve hala gidiyor. Oradan ülke iyi para kazandı.

2) Ayrıca doğru politika izlendiği için Rusya-Ukrayna olayından Türkiye çok çok az etkilendi.

Böyle iyi haberlere ihtiyaç vardı çok iyi oldu.

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