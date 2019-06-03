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Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, bozuk dişlerin hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:46
Bozuk dişler iş hayatını da etkiliyor

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, bozuk dişlerin hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.


Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, insanlar hakkındaki düşüncelerin ilk 7 saniye de oluştuğunu ve yeni tanıştığınız bir insan üzerinde uyandırdığınız ilk intiba çok önemli olduğunu kaydederek, “Gözler sizin üzerinizdeyken ilk dikkat çeken yer iletişiminde temel aldığı yer olan ağız bölgesi ve dişlerinizdir. Bir iş görüşmesi yeni bir buluşma yeni arkadaşlıklarda ki ilk izlenim bir nevi dişlerden geçer. Eğer karşınızdaki bir insan ile konuşurken dişleriniz kötü diye gülmekten kaçar ve gülerken dişlerinizi kapatmaya çalışırsanız karşınızdaki bunu tehdit olarak algılayacak ve o kişide kötü bir intiba uyandıracaksınız. Unutmayın ilk izlenim için ikinci bir şansınız yok” dedi.


Geçmişte şaşalı, doğal olmaktan uzak olan şeylerin estetik olarak algılandığını ifade eden Dt. Kaya, “Örnek vermek gerekirse eski insanların altın dişleri estetik olarak kullandığını biliyoruz ama artık günümüz diş hekimliğinin geldiği noktada hastalarımıza doğala en yakın dişler yapmaya çalışıyoruz. Estetik diş hekimliğinde doğala en yakın olarak kullandığımız ışık geçirgenliği mükemmel olan materyal laminalardır” diye konuştu.


Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, “Laminaların estetik bir seçim olmasının nedeni altyapı içermemesi ve ışık geçirgenliğinin yüksek olmasından kaynaklanır. Lamina şiddetli diş sıkan, diş etlerinde şiddetli problemleri olan ve lamina uygulanacak dişlerinde yoğun hastalara uygulanmaz. Lamina tedavisinin en büyük avantajı hastanın doğal dişinden kaldırdığımız madde miktarının çok az oluşudur hatta bazı durumlarda hiç alınmaz. Yüksek cilalanabilirlik kapasitesi sayesinde diş eti uyumu mükemmeldir ve altyapı içermediğinden ışık geçirgenliği yüksektir bu sayede doğal dişe en yakın görüntü yakalanabilir. Laminalar kendi doğal dişinizden farksızdır ve iyi bir bakım uygulandığı sürece renk değiştirmezler. Laminlar doğru uygulandığından kırılmazlar ve uzun yıllar aynı şekilde ağızda kalabilirler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:46
  1. doğa

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