Bozova’da mesken yangını korkuttu Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine bilgi vermesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında kimseye bir şey olmaması ise tek teselli oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.