Bozkurt’taki selden sonra cansız bedeni 115 günün ardından bulundu!

11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan Orhan Kalabalık'ın cansız bedeni aylar sonra Sinop'un Türkeli ilçesinde sahile vurdu. Talihsiz adamın cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

7 kişi hala kayıp

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde karaya vuran ceset, DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Araştırmalar neticesinde cesedin Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve o günden bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.

Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Ne olmuştu?

11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı. 82 kişinin hayatını kaybettiği afette 9 kişi kaybolmuştu. Daha sonra 1 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu haberi gelirken, 115 gündür 7 kişiden henüz haber alınamamıştı.