Bozkurt işareti, Türk Tabipleri Birliği'ne de dert oldu! Resmen çıldırdılar

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Bozkurt işareti yapan hekimlere tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin tarafsızlık ilkesini çiğnediğini belirtti. "Bu nasıl bir ülke ki terör örgütü savunulunca bir şey olmuyor da Bozkurt işareti dert oluyor?" diye soran Güler, şunları kaydetti:

"Şebnem Korur Fincancı!

Hani şu Türk Tabipler Birliği'nin eski başkanı. Görevdeyken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' diye iftira atmıştı.

'Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını' istiyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm bunlar olurken de kameralar karşısına geçip zafer işareti yapıyordu. Hem de iki eliyle! 'Ne önemi var iki elin' diyeceksiniz? Olmaz mı! Tarafını büyük bir iştiyakla ortaya koyduğunu gösteriyordu.

Sonra PKK ele başlarından Mustafa Karasu bir video çekip Fincancı'ya övgüler dizdi. Öyle böyle değil.

Daha vahim işleri de var. Terörle mücadeleyi savaş olarak gören, PKK tarafından şehit edilen doktoruna sahip çıkmayan da kendisiydi.

Neyse!

Biz şimdi gelelim asıl meselemize. Aynı Türk Tabipler Birliği, Meriç Demiral'a destek vermek için Bozkurt işareti yapan hekimlere tepki gösterdi. 'Hekimler tarafsız kalmalı' dedi. Ziyadesiyle rahatsız oldu.

Hekimlik çok kutsal bir meslektir.

Hastasını tedavi etmek, iyileştirmek, yaşatmak için...

Bu görevi yerine getirirken de hastasının dinine, diline, ırkına, inancına, kimliğine, cinsiyetine bakmaksızın çalışacağına yemin etmişlerdir.

Şimdi söz konusu bu hekimlerimiz Bozkurt işareti yaparak tarafsızlıklarını bozmuşlar öyle mi? Nasıl bozmuşlar peki? Farklı görüşten hastalarına kötü muamelede mi bulunmuşlar? Tedavi mi etmemişler? Ölüme mi terk etmişler? Yahut ölümüne mi sebep olmuşlar?

Ameliyata 'besmele' ile başlayan hekime bile laf edildi bu ülkede!

Hekim CHP'li yahut solcu yahut sosyalist olduğunu ifade ettiğinde TTB açısından hiç sorun teşkil etmiyor.

Terör örgütü PKK'yı yahut FETÖ'yü desteklediğinde de!

Diyelim ki malum hekimlerin ameliyathanede Bozkurt işareti yapmaları doğru değildi!

Peki TTB Başkanının PKK'yı savunmasını ne yapacağız?

Hekimler mesleklerini icra ederken tarafsız olmalılar. Peki dünya görüşleri, ideolojileri, inançları olmasın mı? Ya da siyasi görüşleri!

Hepsinden önemlisi bu nasıl bir ülke ki terör örgütü savunulunca bir şey olmuyor da Bozkurt işareti dert oluyor?

Uzun lafın kısası. Bir hekimden beklememiz gereken tek şey anayasaya, kanunlara, ülkesine, milletine, devletine, bayrağına ve meslek ilkelerine bağlı kalmasıdır. Tıpkı benim ve sizin gibi. Herkes gibi.

Hekimlik gerçekten kutsal bir

meslektir.

Hakimlik de öyle hakemlik de!

Hikmetlidir."