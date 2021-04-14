  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bozkurt Belediyesi yeni hizmet binası yaptıracak
Ekonomi

Bozkurt Belediyesi yeni hizmet binası yaptıracak

Denizli Bozkurt Belediyesi 7879 M2 yeni hizmet binası inşaatı ve çevre düzenlemesi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:39:00 -
Bozkurt Belediyesi yeni hizmet binası yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Bozkurt Belediyesi’nin 7879 m2 Yeni Hizmet Binası Yapılması işinin ayrıntılı bilgilerine EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

  600 gün içerisinde bitirilerek hizmete sokulması hedeflenen yeni hizmet binası ihalesi 07.05.2021 tarih ve saat 10:00’da Bozkurt Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Kat:1 adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi
Siyaset

Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ihtiyaç sahiplerine tedarik edilen patates ve soğan dağıtımında görev alan bir isme tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay