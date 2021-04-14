Bozkurt Belediyesi yeni hizmet binası yaptıracak
Denizli Bozkurt Belediyesi 7879 M2 yeni hizmet binası inşaatı ve çevre düzenlemesi yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Bozkurt Belediyesi’nin 7879 m2 Yeni Hizmet Binası Yapılması işinin ayrıntılı bilgilerine EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.
600 gün içerisinde bitirilerek hizmete sokulması hedeflenen yeni hizmet binası ihalesi 07.05.2021 tarih ve saat 10:00’da Bozkurt Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Kat:1 adresinde yapılacak.
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