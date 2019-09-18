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'Bozkırın tezenesi' türküleriyle anma etkinlikleri yapılacak

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de, 24-25 Eylül günlerinde anma etkinlikleri düzenlenecek.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:53
'Bozkırın tezenesi' türküleriyle anma etkinlikleri yapılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yıl dönümünde, halk ozanının adına yakışır anma etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Ekicioğlu,Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bozlak ustasının ölümünün 7. yılında gerçekleştirecekleri anma programına ilişkin bilgi verdi.

Ünü dünyaya yayılan Kırşehirli halk ozanı Ertaş'ı, 24 ve 25 Eylül'de ailesi, sevenleri ve müzik otoritelerinin katılacağı organizasyonla anacaklarını belirten Ekicioğlu, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki programın ardından Ahi Evran Camisi'nde mevlit okutulacağını söyledi.

Abdal Topluluğu'nun konserinde ozanın eserlerinin seslendirileceğini aktaran Ekicioğlu, belediye mehter takımının da Neşet Ertaş türküleri konseri vereceğini dile getirdi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı" konulu panel düzenleyeceklerini anlatan Ekicioğlu, bu programda Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel, Ertaş'ın telif haklarını organize eden müzik şirketi sahibi Hasan Saltuk, Anadolu Abdalları ile ilgili kitabı bulunan yazar Adnan Yılmaz, müzik araştırmacısı ve yazar Kubilay Dökmetaş, sanatçı yazar Ercan Kesal, müzikolog ve yazar Süleyman Şenel ile Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiner'in, sanatçının yaşamı, felsefesi ve hatıralarıyla ilgili bilgi vereceklerini ifade etti.

Ekicioğlu, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ın da panelde bozlak ustası ile anılarını anlatacağını kaydetti.

Ertaş'ı temsil eden Abdal gencine saz emanet edilecek

Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde "Sazımın emaneti" adıyla bir program gerçekleştirileceğine işaret eden Ekicioğlu, üzerinde etkinlik logosu bulunan temsili sazın Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören bir Abdal gencine emanet edileceğini bildirdi.

Yurt içinden ve dışından "Bozkırın tezenesi"nin tüm sevenlerini anma etkinliklerine davet eden Ekicioğlu, "Etkinlikler için bize destek olan ailesine ve dostlarına teşekkür ediyoruz. Anma organizasyonunu Kırşehir Belediyesi olarak üstlendik. Bütün Türkiye'yi ve Kırşehir'i büyük üstadımızı anma etkinliğine bekliyoruz. Neşet Ertaş'ı adına yakışır şekilde anacağız." diye konuştu.

Ekicioğlu, sonraki yıllarda bozlak ustasına yakışır şekilde Neşet Ertaş Altın Saz Kültür ve Sanat Festivali düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de İzmir'de vefat etmiş, bir gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kırşehir'deki törenin ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:53
  1. İzmir
  2. Halk ozanı Neşet Ertaş
  3. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu
  4. ölüm yıl dönümü
  5. Neşet Ertaş
  6. Anadolu Ajansı

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