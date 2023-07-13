  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı

O banka 9 ildeki 27 arsayı satışa çıkardı! Başvurular başladı, son tarihi kaçırmayın

Kosova Meclisi fena karıştı, kavga çıktı! Milletvekilleri birbirine girdi: Çok sert itiraz etti, Başbakan’a su atıldı! O anlar

500 yıl önce kaybolan gemi ortaya çıktı! İçinden çıkanlar müthiş

Fatih Altaylı fena patladı! O parti liderini istifaya davet etti

Emekli maaş zammı ne olacak! Bomba kulis geldi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce duyurdular

BAE'nın dev firması, Türk malı süt ürünleriyle ilgileniyor, yoğun talep var! Ülkeye para yağdıracaklar

AK Partili Metin Külünk'ten zam tepkisi: Bu yaptığınız insanlığa sığar mı?

Rusya ilk kez duyurdu: Türkiye, Rus tahılı hakkında kararı verdi! İhtiyacı olan ülkelere gönderilsin
Yaşam Bozkırın ortasındaki vaha: Çay İnli
Yaşam

Bozkırın ortasındaki vaha: Çay İnli

Yeniakit Publisher
2023-07-13 23:06:00 - 2023-07-13 23:06:49

Çay İnli Balıklı Gölü, 30 bine yakın sazan balığının bulunduğu eşsiz bir manzaraya bürünen göl ziyaretçileri hayran bırakıyor.

İçerisinde 30 bine yakın sazan balığının bulunduğu Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki İnli Balıklı Gölü, yaz mevsiminin gelmesi ile eşsiz bir manzaraya büründü. Dron ile havadan görüntülenen göl haliyle kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Çay ilçesine bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sular ile 2002'de oluşturulan 5 bin metrekarelik yapay gölet, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Çevresi söğüt ağaçları ile donatılarak adeta bozkırın ortasında küçük bir vahaya (çöllerin su olan kesimlerinde bulunan, tarıma ve yaşamaya elverişli bölge) dönüştürülen İnli Balıklı Gölü, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına imkan sağlıyor. Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan yaklaşık 30 bin sazan balığı bulunuyor. Ziyaretçilerin ekmek ile beslediği balıklar ise su yüzeyine çıktıklarında ilginç bir manzara oluşturuyor.

“Yeşil doğa, göl ve balık olmak üzere her şey mevcut”

İnli köyü Muhtarı Adnan Çelebi, gölün adeta cennetten bir köşe olduğunu ifade ederek, “Gölümüzün işletmesi muhtarlığımız tarafından yapılıyor. Ailelerimiz gelip burada yemek yiyerek, çay içebiliyorlar. Göl ile birlikte çevresindeki havuzlarımızda sazan ve alabalıklarımız var. Gölümüze yaklaşık 30 bin sazan balığı atıldı. Ziyaretçilerin görmek istediği yeşil doğa, göl ve balık olmak üzere her şey mevcut” diye konuştu.

Selin boyutu ortaya çıktı! Efteni Gölü'nün son hali
Selin boyutu ortaya çıktı! Efteni Gölü'nün son hali

Yaşam

Selin boyutu ortaya çıktı! Efteni Gölü'nün son hali
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu türbe 523 yıldır ayakta!
Bu türbe 523 yıldır ayakta!

Kültür - Sanat

Bu türbe 523 yıldır ayakta!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23