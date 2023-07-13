Bozkırın ortasındaki vaha: Çay İnli

İçerisinde 30 bine yakın sazan balığının bulunduğu Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki İnli Balıklı Gölü, yaz mevsiminin gelmesi ile eşsiz bir manzaraya büründü. Dron ile havadan görüntülenen göl haliyle kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Çay ilçesine bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sular ile 2002'de oluşturulan 5 bin metrekarelik yapay gölet, manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Çevresi söğüt ağaçları ile donatılarak adeta bozkırın ortasında küçük bir vahaya (çöllerin su olan kesimlerinde bulunan, tarıma ve yaşamaya elverişli bölge) dönüştürülen İnli Balıklı Gölü, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına imkan sağlıyor. Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan yaklaşık 30 bin sazan balığı bulunuyor. Ziyaretçilerin ekmek ile beslediği balıklar ise su yüzeyine çıktıklarında ilginç bir manzara oluşturuyor.

“Yeşil doğa, göl ve balık olmak üzere her şey mevcut”

İnli köyü Muhtarı Adnan Çelebi, gölün adeta cennetten bir köşe olduğunu ifade ederek, “Gölümüzün işletmesi muhtarlığımız tarafından yapılıyor. Ailelerimiz gelip burada yemek yiyerek, çay içebiliyorlar. Göl ile birlikte çevresindeki havuzlarımızda sazan ve alabalıklarımız var. Gölümüze yaklaşık 30 bin sazan balığı atıldı. Ziyaretçilerin görmek istediği yeşil doğa, göl ve balık olmak üzere her şey mevcut” diye konuştu.