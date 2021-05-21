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Medya Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun'u kim oynuyor?
Medya

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun'u kim oynuyor?

Terkan (Türkan) Hatun kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Türkan Hatun’u canlandıran oyuncu kimdir? atv ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncuları merak ediliyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiniin önemli karakterlerinden biri olan Türkan Hatun karakterini hangi oyuncunun oynadığı araştırılıyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun'u kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:21:00 -
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun'u kim oynuyor?

Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ilk bölümüyle bugün seyircisiyle buluşuyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de Türkan Hatun oldu. Peki, Türkan Hatun karakterini hangi oyuncu oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Türkan Hatun'u kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Türkan Hatun da dizinin ana karakterleri arasında yer alıyor. Dizide Türkan Hatun'u oyuncu Gülenay Kalkan oynamakta.

Gülenay Kalkan kimdir?

Gülenay Kalkan, Türk oyuncudur. Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

Türkan Hatun kimdir?

Terken Hatun olarak bilinen Türkan Hatun; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir.

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