Bozgedik Yayla Cami’si yenilendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenen Küçükali Mahallesinin yeni çehresi, mimari yapısı, sosyal donatıları ve parkları ile artık prestijli semtler arasında yer aldığını söyledi.

Küçükali kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bozgedik Yayla Camisi’nin yenilendiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, eski ve depreme dayanıksız olan caminin yenisinin inşa edildiğini ve caminin bu yılsonunda ibadete açılacağını kaydetti. Bozgedik Yayla Camisi’nin zemin kat ve bir mahvel katından oluştuğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak Küçükali Mahallesinde çok geniş kapsamlı başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni tesisler inşa ediyoruz. Bu yeni yapılanma içerisinde tabi bu semte yakışır yeni bir cami de yapılmasına karar verildi. Daha önce gecekondu mantığı ile yapılan cami yıkılarak yerine daha modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı bir cami inşa edildi. Cami yapımına hayırsever Bozgedik ailesi de katkıda bulundu. Caminin alanı 952 metrekare ibadet alanlı olup 1300 kişi aynı anda ibadet edebilecek” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Bozgedik Yayla Camisi’nin 20 metre yüksekliğinde ve minaresinin ise 37 metre olduğunu sözlerine ekledi.