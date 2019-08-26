Bozdağan: "Briç, demans ve alzheimer hastalarına iyi geliyor"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, briç oyununun matematik, psikoloji, disiplin ve sağlık açısında olumlu etkileri olduğunu belirterek, “Briç oynayanların demans ve alzheimer hastalığına yakalanma oranı çok düşük” dedi.

Çamlıyayla Belediyesi, Tarsus Briç Spor Kulübü ile Tarsus Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 11. Geleneksel Briç Turnuvası gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen turnuvaya, Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Briç Spor Kulübü Başkanı Ramazan Avşar, Türkiye Briç Federasyon birincisi Süleyman Kolata, U 16 kategorisi birincisi Toygar Tuncay Altun ile ikincisi Tuana Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bricin, olimpiyat kategorisinde kabul edilen bir zeka oyunu olduğunu kaydeden Başkan Bozdoğan, "Beni en çok mutlu eden hangi dinden olursa olsun, hangi cinsiyetten olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun herkesin oynayabileceği bir spordur Briç. Briç oyunu, bilimsel olarak düşündüğünüzde matematikte, psikolojide, disiplin ahlaktaki katkısı büyük. Sağlık açısında da baktığımız da briç oynayanlar, demans ve alzheimer hastalığına yakalama oranını düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından turnuvada dereceye giren kuzey- güney birincileri Tufan Köse ve Hayriye Birgül, doğu- batı birincileri Erol Duman ve İbrahim Tansalar ile ikinci ve üçüncülere plaket ve ödül takdim edildi.