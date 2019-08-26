0553 313 94 23

Bozdağan: "Briç, demans ve alzheimer hastalarına iyi geliyor"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, briç oyununun matematik, psikoloji, disiplin ve sağlık açısında olumlu etkileri olduğunu belirterek, “Briç oynayanların demans ve alzheimer hastalığına yakalanma oranı çok düşük” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:09
Bozdağan: "Briç, demans ve alzheimer hastalarına iyi geliyor"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, briç oyununun matematik, psikoloji, disiplin ve sağlık açısında olumlu etkileri olduğunu belirterek, “Briç oynayanların demans ve alzheimer hastalığına yakalanma oranı çok düşük” dedi.


Çamlıyayla Belediyesi, Tarsus Briç Spor Kulübü ile Tarsus Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 11. Geleneksel Briç Turnuvası gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen turnuvaya, Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Briç Spor Kulübü Başkanı Ramazan Avşar, Türkiye Briç Federasyon birincisi Süleyman Kolata, U 16 kategorisi birincisi Toygar Tuncay Altun ile ikincisi Tuana Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bricin, olimpiyat kategorisinde kabul edilen bir zeka oyunu olduğunu kaydeden Başkan Bozdoğan, "Beni en çok mutlu eden hangi dinden olursa olsun, hangi cinsiyetten olursa olsun, hangi yaştan olursa olsun herkesin oynayabileceği bir spordur Briç. Briç oyunu, bilimsel olarak düşündüğünüzde matematikte, psikolojide, disiplin ahlaktaki katkısı büyük. Sağlık açısında da baktığımız da briç oynayanlar, demans ve alzheimer hastalığına yakalama oranını düşürüyor” ifadelerini kullandı.


Açıklamaların ardından turnuvada dereceye giren kuzey- güney birincileri Tufan Köse ve Hayriye Birgül, doğu- batı birincileri Erol Duman ve İbrahim Tansalar ile ikinci ve üçüncülere plaket ve ödül takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:09
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt parası toplanmasına ilişkin açıklama
    1. İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Büyük Taarruz’un yıldönümünde..
    4. STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya..
    5. FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi..
    6. Madendeki göçükte yaralanan işçi..
    7. "THK iki misli fiyat istediği için..
    8. Benzin, motorin ve otogaza zam!
    9. Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha..
    10. "Hababam Sınıfı" oyuncusu Faruk Şavlı..
    11. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl..
    12. İstanbul Valiliğinden "kayıt parası"..
    13. Kula Ziraat Odası Başkanı Topal’ın acı..
    14. Karadeniz’de kaybolan gencin cesedi..
    15. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü,..
    16. Köpeğe çarpıp kaçtı
    17. Geleneksel Türk Oyunları Festivali..
    18. Ümraniye’de katliam yapan genç ile..
    19. Manisa Şehir Hastanesi personeli..
    20. Ereğli’deki hırsızlık şüphelileri..
    21. Milli Savunma Bakanlığı:"Pençe-3..
    22. Ankara polisi yaşlı adamı bağlayıp..
    23. İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil..
    24. Gaziantep'te "kaçak ilaç" operasyonu
    25. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3..
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Quaresma'ya Süper Lig'den sürpriz talip!
    28. Borsa günü yatay tamamladı
    29. Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür..
    30. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”