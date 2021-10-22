Bozdağ Film'in bomba dizisi bir rekora imza attı! Daha yayına girmeden yurt dışı satışı gerçekleşti

Bozdağ Film yapımı 'Destan' dizisi, atv ekranlarında seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. İddialı dizi Cannes'da görücüye çıktı. İlgi yağan dizinin daha yayına başlamadan yurt dışı satışının yapıldığı bildirildi.

Türkiye ile eş zamanlı izleyecekler

Yeni tip koronavirüs nedeni ile iki senedir fiziki olarak gerçekleşmeyen MIPCOM İçerik fuarı geçen hafta Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı fuarda en ilgi çeken projelerden biri atv'nin çok yakında izleyici ile buluşacak olan dizisi 'Destan' oldu. İlk gösterimi Cannes'da yapılan 'Destan' daha yayın hayatına başlamadan satılarak bir rekora imza attı.

Arap dünyasının en büyük platformlarından olan Noor Play, diziyi satın aldı.

Noor Play, Destan'ın Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye ile eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan 'Destan' dizisine farklı coğrafyalardan da ilgi yağdı.

Sosyal medyaya da damga vurdu!

'Destan, MIPCOM etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını da salladı. Etkinliğe ilişkin paylaşımlarda en çok kullanılan etiketler #EbruŞahin ve #Destan oldu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan' dizisinin başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.