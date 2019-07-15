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Bozdağ: “Düşman bile TBMM’yi bombalamadı”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Gazi Meclisimiz, savaş yıllarında dahi düşman tarafından bombalanmamış ya da düşman bombalamaya cesaret edememiştir.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Bozdağ: “Düşman bile TBMM’yi bombalamadı”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Gazi Meclisimiz, savaş yıllarında dahi düşman tarafından bombalanmamış ya da düşman bombalamaya cesaret edememiştir. Ama maalesef TSK içinde darbeye teşebbüs eden FETÖ’cü teröristler tarafından milletin vergileriyle alınmış uçaklar ve silahlar kullanılarak ilk defa 15 Temmuz’da bombalandı” dedi.


Dönemin Adalet Bakanı olan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Bozdağ, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında pek çok ilklerin yaşandığını belirterek, “İlk defa darbe teşebbüsüne muhatap bir cumhurbaşkanı kendisi ve ailesinin ölümünü de göze alarak darbeyi reddetmiş, darbecilere karşı ölümüne mücadele yolunu seçmiş, halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımadığını ilan etmiş ve halkıyla darbe teşebbüsüne kalkışanlara karşı ölümüne mücadele etmiştir. İlk defa bir başbakan ve hükümeti, şapkayı alıp gitmemiş, darbecilere teslim olmamış, darbeye karşı ölümüne mücadele yolunu seçmiş ve mücadele etmiştir” ifadelerini kullandı.



“Düşman bile bombalamadı”


Bozdağ, “Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve kuruluşu gerçekleştiren Gazi Meclisimiz, savaş yıllarında dahi düşman tarafından bombalanmamış ya da düşman bombalamaya cesaret edememiştir. Ama maalesef TSK içinde darbeye teşebbüs eden FETÖ’cü teröristler tarafından milletin vergileriyle alınmış uçaklar ve silahlar kullanılarak ilk defa 15 Temmuz’da bombalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Gazi Meclis’in üyeleri gibi Meclisi terk etmemiş, temsilcisi olduğu halkın meydanlarda verdiği ölümüne mücadeleyi ‘Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Bize düşen burada ölmektir’ diyerek, Gazi Meclise ve temsilcisi olduğu milli irade emanetine ölümüne sahip çıkmıştır. Gazi Meclis, bu onurlu dik duruşu ve mücadelesiyle ikinci defa gazilik onurunu elde etmiştir” diye konuştu.



“Halkın gücü tankın gücünü yendi”


15 Temmuz’un halkın gücünün silahın gücünü yendiği gün olduğunu kaydeden Bozdağ, şunları dedi:


“15 Temmuz 2016, darbecilere halkın darbe yaptığı gündür. Türk milletinin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha dosta düşmana ilan edildiği, gösterildiği ve öğretildiği gündür. 15 Temmuz 2016, FETÖ’nün TSK içinde darbeye kalkışan FETÖ’cü teröristler ile onlara katılanların, darbe teşebbüsünü destekleyen ülkelerin, içerdeki ve dışarıdaki bilumum hainlerin, içeride ve dışarıdaki darbe destekçisi bilumum karanlık güçlerin kaybettiği ve yenildiği gündür.”



“Uçurumun kenarından döndük”


Bozdağ, “15 Temmuz 2016’da Türk milleti ve Türkiye, büyük bir felaketten kurtulmuş, uçurumun kenarından dönmüştür. 15 Temmuz 2016’da Türk milleti ve Türkiye, bölünmekten, rejim değişikliğinden, dinde FETÖ’nün tahrifatından, reformdan, ne zaman biteceği belli olmayan iç savaştan, on binlerce insanın ölmesi, yaralanması, sakatlanması ve mülteci olmasından, ekonomik iflastan ve dahası işgal tehlike ve tehdidinden kurtuldu. Bu nedenlerle darbe teşebbüsünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız, unutulmasına da, unutturulmamasına da asla izin vermemeliyiz. Eğer Türk halkının ve Türkiye lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği demokrasi ve fazilet mücadelesini, bir batılı ülke halkı veya lideri ya da ABD halkı ve lideri vermiş olsaydı, uluslararası örgütler, ABD ve batılı ülkeler, Nobel Barış Ödülü dahil verilmedik ödüller ve nişanlar bırakmazlardı, o ülke halkını ve liderini öve öve yere göğe sığdırmazlardı. Ama demokrasi ve fazilet mücadelesini veren Türk halkı ve lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olunca, bırakın ödül ve nişan vermeyi, bu mücadeleyi ve başarıyı gönülden tebrik ve takdir bile edemediler” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
  1. doğa

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