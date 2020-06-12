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Sağlık

Bozcaadalı işletmecilere Covid-19 eğitimi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizindeki tatil cenneti Bozcaada ilçesinde, kaymakamlık tarafından adada işletmecilik yapan esnafa korona virüs (Covid-19) eğitimi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:20:54 -
Bozcaadalı işletmecilere Covid-19 eğitimi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizindeki tatil cenneti Bozcaada ilçesinde, kaymakamlık tarafından adada işletmecilik yapan esnafa korona virüs (Covid-19) eğitimi verildi.


Bozcaada Kaymakamlığının öncülüğünde, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından; Covid-19 salgını, kontrollü normalleşme süreci ve bu süreçte yapılması gerekenler hakkında adadaki işletmecilere eğitim verildi.


Bozcaada Halk Eğitim Merkezinde yapılan eğitim programının ilk gününde görsel sunumlar ve uzmanların anlatımıyla üç oturumla yapıldı, oturumlar 40’ar dakika sürdü. İlk günde toplam 142 işletmeci eğitime katıldı. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin’nin de katıldığı oturumlarda dikkat edilmesi gereken kuralları katılımcılara aktarıldı.


Bozcaada Toplum Sağlığı Başhekimi Ersin Çoban ile İlçe Tarım Müdüresi Müveddet Atmaca tarafından da kontrollü normalleşme sürecinin tüm detayları paylaşıldı. İşletmelerin uyması gereken mesafe sınırları ve hijyen kuralları vurgulandı. Katılımcılar, oturum sonrası soru cevap bölümüyle de açıklık getirilmesini istedikleri hususları yetkililere yöneltti.

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