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Yerel Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Yerel

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Yarın Kuzey Ege'de beklenen hava muhalefeti nedeniyle Çanakkale'deki ada seferleri etkilenecek. GESTAŞ A.Ş., Bozcaada’ya tüm, Gökçeada'ya ise yapılması planlanan bazı feribot seferlerini iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 20:18:00 -
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00'de, Kabatepe'den ise saat 19.00'da seferler yapılacaktır” denildi.

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