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Bozbey’den üretici kadınlara mikro kredi desteği sözü

Yıldırım’da kadınlarla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Mikro kredi desteği vererek üretici kadınlara destek olacağız.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:54
Bozbey’den üretici kadınlara mikro kredi desteği sözü

Yıldırım’da kadınlarla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Mikro kredi desteği vererek üretici kadınlara destek olacağız. Üreten kadınlar için pazar alanları da oluşturarak aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz” dedi.


Millet İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde bir araya geldiği kadınlara, projelerini anlattı. Ülkü Sokak’ta gerçekleştirilen buluşmada kadınlar, Bozbey’i büyük bir ilgiyle karşıladı. Mustafa Bozbey’e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ile Millet İttifakı’nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun da eşlik etti.


Buluşmada, kadınlara yönelik projeleri paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Türkiye’nin ekonomik krizden kurtulmasının yolunun üretimden geçtiğini söyledi. Mustafa Bozbey, "Kadınlara yönelik mikro kredi desteği vererek üretici kadınlara destek olacağız. Üreten kadınlar için pazar alanları da oluşturarak aile bütçelerine katkı sağlamalarınıhedefliyoruz. Mutlaka kredi desteği vereceğiz. Bizim çıkış noktamız üretim. Her zaman üstüne basa basa ‘Üretim, üretim, üretim’ diyoruz. Bu ülkenin kurtuluş yolu üretim. Tarımda üretim, sanayide üretim, diğer alanlarda üretim, sanatta üretim olmak üzere üretim çok önemli. İşte o zaman ülkemizin geleceği daha refah olacaktır, hepimiz daha mutlu bir kentte ve ülkede yaşayacağız" diye konuştu.


İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşım bedava


Ulaşımla ilgili ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okula gidiş gelişleri ücretsiz olacağını, abonman ücretlerinde de indirime gidileceğini söyleyen Mustafa Bozbey, Bursa’da ulaşımın pahalı olduğuna dikkati çekti. Bozbey, "Ulaşım bir kamu görevidir. Burulaş kâr maksatlı bir kuruluş da değildir. Kamu, kârı düşünmez. Burada kesinlikle kâr değil, kamusal bir hizmeti yapmak zorundayız" dedi.


Su fiyatlarında da indirim yapacaklarını söyleyen Bozbey,hanelerde yüzde 25, işletmelerde de yüzde 20 indirim sağlanacağını da açıkladı.Bozbey konuşmasının ardından, Yıldırımlı kadınların hem sorunlarını dinledi hem de çözüm önerilerini aldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:54
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