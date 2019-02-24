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Bozbey’den amatör spor kulüplerine destek sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Atıcılar Spor Kulübü’nde spora verdikleri öneme dikkati çekerek, “Bursa’da spor kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız” dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 09:36
Bozbey’den amatör spor kulüplerine destek sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Atıcılar Spor Kulübü’nde spora verdikleri öneme dikkati çekerek, “Bursa’da spor kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret etmeye devam ediyor. Mustafa Bozbey Atıcılar Spor Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Bozbey, sorunları dinledi. Nilüfer’de yıllardır amatör spor kulüpleriyle örnek bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Bozbey, “Nilüfer’de de spor kulüplerimizin sorunları vardı. Onları bir dernek çatısı altında topladık ve o şekilde destek olduk. Dernek yöneticileri kulüp temsilcileriydi ve hepsine desteklerimiz eşit şekilde ulaştı. Bursa’da amatör spor kulüpleri desteklenmeli. Buralardan belki A Milli Takımı’na kadar yükselecek çocuklarımız çıkacak. En önemlisi gençlerimizi buralarda sporla buluşturarak sağlıklı nesillerin yetişmesine olanak sağlayacağız. Önemli olan sorunlara kulak vermek. Bursa’da spor kültürünü yaygınlaştırmak zorundayız. 31 Mart sonrası göreve geldiğimiz takdirde Nilüfer’deki amatör spor kulüplerine yönelik anlayışı bütün Bursa’ya yayacağız” dedi.


Atıcılar Spor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Vardar, kulüp çalışmaları hakkında bilgi vererek, Mustafa Bozbey’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.


Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin gecesine de katılan Mustafa Bozbey, kendisinin de Balkanlar’dan gelen bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatarak, “Ben de sizlerden biriyim. Bosna ile çok güzel dostluklarımız var. Oralarda güzel çalışmalara destek olduk. 31 Mart sonrası o bölgede ilgili derneğimizle birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.


Mustafa Bozbey, aynı gün Uzungöl ve Çevre Köyleri Kültür, Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel ‘Seyin Gecesi’ne de katıldı. Burada dernek üyelerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Bozbey, horon teperek büyük alkış aldı. Mustafa Bozbey, daha sonra Bursa Ardahan İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Ardahan’ın 98. kurtuluş gecesi ile Bursa Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği ‘Bahara Merhaba’ etkinliğinde de vatandaşlarla buluştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:36
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