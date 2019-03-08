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Bozbey: "Kadınlar güçlü olursa Türkiye güçlü olur"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan emekçi kadınları tarlalarda ve fabrikalarda ziyaret etti.

08 Mart 2019 Cuma 18:23
Bozbey: "Kadınlar güçlü olursa Türkiye güçlü olur"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan emekçi kadınları tarlalarda ve fabrikalarda ziyaret etti. “Kadınlar güçlü olursa Türkiye güçlü olur” diyen Bozbey, kadın dostu projeleri Nilüfer’de olduğu gibi bütün Bursa’da hayata geçireceklerini söyledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan kadınlarla birlikteydi. Mustafa Bozbey, gün boyu tarlalarda, fabrikalarda emekçi kadınları çalışma alanlarında ziyaret etti. Bozbey güne, Gürsu’nun Adaköy ve Karaığdır Mahalleleri’nde tarlalarda çalışankadınları ziyaret ederek başladı.


CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner ile birlikte hem kadınların anlamlı gününü kutladı, hem de sohbet eden Bozbey’i karşılarında Bursa gören kadınlar verdikleri molada sorunlarını paylaşma fırsatı buldu. Sohbetler zaman zaman keyifli anlara dönüştü ve kadınlar Mustafa Bozbey ile birlikte “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” şarkısını söyledi.


“Kadın her alanda eşit olmalı”


Kadınların yaşamın her alanında var olması için mücadele ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, emeğiyle yaşamını devam ettiren ve mücadele eden bütün kadınların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi. Bozbey, “Bugün burada tarlada çalışan kadınlarla birlikteyiz. Emeklerinin karşılığını almak için sabahın erken saatinde buraya geldiler. Burada çalışarak, çocuklarına, evlerine geleceklerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. Onun için hepsinin ellerinden öpüyorum. Kadınlar sadece üretimde değil, yaşamın her alanında olmak istiyor. Toplumun yüzde 50’si kadındır. Bu yüzde 50’nin, hem iş yaşamını, hem sosyal yaşamı hem de üretimi, yani yaşamın her alanını eşit bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Kadın anadır, kadın yardır, kadın her şeydir aslında. Biz kadının her alanda eşit olmasından yanayız. Eşit haklardan faydalanmasından yanayız” dedi.


Kadınların eşit haklara kavuşmaları için yerel yönetimlerin proje üretmesi gerektiğini vurgulayan Bozbey, “Nasıl ki Nilüfer’de kadınların yanında olan hizmetleri ortaya koymuşsak, şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde de yine kadın dostu projeleri ortaya koyacağız. Kadınların her alanda var olmasını ve geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacak projeleri ortaya koyarak, güzel bir yaşam sürmelerine katkı sağlamış olacağız. Kadınlar güçlü olursa, mahallelerimiz, ilçelerimiz, şehirlerimiz, Türkiye güçlü olur. Bunu Kurtuluş Savaşı’nda da yaşamış bir toplumuz biz. Kadınlar bizim için, geleceğimiz için çok önemli” diye konuştu.


Mustafa Bozbey daha sonra Gürsu’daki bir soğuk hava deposunu da ziyaret ederek, burada meyve işlemesi yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve güne özel armağanlar verdi.


Fabrikalarda çalışan kadınlara ziyaret


Mustafa Bozbey Osmangazi’nin Panayır Mahallesi’nde de kadınlarla birlikteydi. Bozbey Panayır Mahallesi’nde 2 ayrı tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı. Mustafa Bozbey gün boyu Kestel’de 2 Gürsu’da da1 tekstil fabrikasını ziyaret ederek emekçi kadınlarla buluştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:23
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