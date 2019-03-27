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Bozbey: İznik Gölü’nü turizme kazandıracağız

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27 Mart 2019 Çarşamba 17:25
Bozbey: İznik Gölü’nü turizme kazandıracağız

İznik’te halkla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçeyi


tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkaracaklarını söyledi. İznik Gölü’nü iç turizme kazandıracaklarını belirten Bozbey, “Burada turizm arttıkça istihdam alanları da artacak” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik ilçesinde temaslarda bulundu. İznik’te halkın büyük ilgiyle karşıladığı Bozbey, ilk olarak CHP İznik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.


Bozbey ziyaretin ardından, İznik Belediye Başkan Adayı Kenan Karakaş ve CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok ile birlikte ilçe merkezini gezerek esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Mustafa Bozbey daha sonra İznik Milli İrade Meydanı’nda halkla buluştu. İznik’in tarihi ve kültürel önemine dikkati çeken Mustafa Bozbey, Kenan Karakaş ile sorunları çözerek ilçe halkını gülümseteceklerini ifade etti. İznik’in hak ettiği değere ulaşması gerektiğini vurgulayan Mustafa Bozbey, “İznik tarihi kültürel birikimi olan özel bir yer. Buranın inanılmaz geçmişi var ama değeri ortaya çıkmamış. Tarihi, kültürel değerleri tekrar ortaya çıkartacağız. İznik Gölü’nün önemini de biliyoruz. Göl etrafında, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak özellikle iç turizme kazandıracağız. İznik Gölü’nü birilerinin kullandığı gibi değil, gerçek anlamda İznikli’ye fayda getirecek şekilde kullandıracağız” dedi.


“Turizm arttıkça istihdam alanları da artacak”


Toplumun her kesimine yönelik projeler ürettiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, “Esnaf, kadın, çiftçi dostu kent anlayışımızı Bursa’nın tamamında ve elbette İznik’e de yansıtacağız. Çiftçimizin esnafımızın da yüzü gülecek. Biz, insanların yüzünü de gözünü de gülümseteceğiz. Burada turizm arttıkça istihdam alanları da artacak” diye konuştu.


Mustafa Bozbey İznik temasları sırasında İznik Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret etti. Muhtarlarla bir araya gelen Bozbey, Nilüfer’deki insan odaklı anlayış ve yapılan çalışmalarhakkında bilgi verdi.


Mustafa Bozbey, İznik Engelliler Yardım ve Himaye Derneği’ni de ziyaret ederek Başkan Erdoğan Bıçak’tan çalışmaları hakkında bilgi alıp destek sözü verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:25
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