Bozbey: "Gençlerin işsizliğiyle mücadele için kolları sıvadık"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ortakları arasında yer aldıkları Avrupa Kalkınma Ağı Projesi kapsamında özellikle gençlerin işsizliği konusunda mücadele etmek için kolları sıvadıklarını belirtti.

Nilüfer Belediyesi’nin Kalkınma ve İnovasyon Ofisi Derneği işbirliği düzenlediği Stratejik Ortaklık için Avrupa Kalkınma Ağı Projesi’nin tanıtım toplantısı Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katıldığı toplantıda, Kalkınma ve İnovasyon Ofisi Derneği Başkanı Doğukan Doğan, Avrupa Kalkınma Ağı Projesi’nde yer alan Avrupa’nın 12 farklı ülkesinden çevre, kalkınma, girişimcilik ve gelecek teknolojileri alanında uzman, akademisyen, gençlik çalışanı ve kurum temsilcisi toplam 45 kişi yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, birlikte yönetim anlayışını Avrupa ölçeğinde bir projeye daha yansıtmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Projeye, Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Polonya, Almanya, İspanya, Yunanistan, Macaristan, Slovenya ve Portekiz’den katılım sağlandığını belirten Bozbey, “Kuruluşunu burada açıkladığımız bu ağ ile ilgili olarak; Avrupa’nın 12 farklı ülkesinden çevre, kalkınma, girişimcilik ve gelecek teknolojileri alanında uzman, akademisyen, gençlik çalışanı ve kurum temsilcisi ile çalışmalar yürütüldü. Bu ağın, Türkiye ve AB genelinde,kalkınma, girişimcilik ve gelecek teknolojileri alanında üreteceği projelerle hem bölgesel, hem ulusal hem de uluslararası boyutta aktif olarak rol alması hedefleniyor” dedi.

Genç nüfusun işsizliği sorununa da değinen Bozbey, Türkiye’de açıklanan son rakamlara göre söz konusu oranın yüzde 22,3 olduğuna dikkat çekti. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün açıkladığı son raporun ise 25 yaş altındaki her beş gençten birinin ne istihdamda, ne de eğitim-öğretimde yer almadığını ortaya koyduğunu dile getiren Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak paydaşı olduğumuz, Kalkınma ve İnovasyon Ofisi Derneği Koordinatörlüğü’nde yürütülen Avrupa Kalkınma Ağı Projesi ile özellikle gençlerin işsizliği konusunda mücadele etmek için kolları sıvadık. Bu platform sayesinde atılacak adımların hazırlıkları yapıldı. Kurulan ağ ile, gençlerin işsizlik düzeyleriyle mücadele edilecek. Gençleri rekabetçi bir ekonomiye hazırlayacak becerilerle donatmak adına farklı geçmiş ve uzmanlıklara sahip kurumlar, tek çatı altında buluşacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’de katılımcı demokrasiyi uygulayan tek belediye olduğunun hatırlatan Bozbey, karar alma süreçlerinde ilgili kesimleri sürece dahil edildiğini de vurguladı.

Katılımcıların,“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmanız halinde gençlerle ilgili planlarınız nedir?” sorusu üzerine Bozbey, “Burada yapılan çalışmalar bize yön göstermiş olacaktır. Gençlerin iş gücüne hazırlanması konusunda sıkıntılar var. Bursa’da otomotiv yan sanayi var. İşveren zaman zaman çalışan talep ettiğinde, gençleri ihtiyaç alanlarında hazır tutmalıyız. Teknoloji değişiyor ve iş talepleri değişiyor. Bu alanları da ölçerek bulmalıyız” dedi.