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Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı

Regaip Kandili’nde Bursa genelindeki 100 camide, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in hayrına vatandaşlara lokma ve tatlı ikram edildi.

08 Mart 2019 Cuma 16:08
Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı

Regaip Kandili’nde Bursa genelindeki 100 camide, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in hayrına vatandaşlara lokma ve tatlı ikram edildi. Kandil gecesini Ulu Camii’de geçiren Mustafa Bozbey, burada vatandaşların kandilini kutlayarak lokma ikramında bulundu.


Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’nde Bursa’da camiler doldu taştı. İbadetlerini gerçekleştirmek ve dua etmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Birlik ve beraberliğin yaşandığı gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de Ulu Camii’de vatandaşlarla birlikteydi.


Mustafa Bozbey, yatsı namazının ardından cami çevresinde ve Orhangazi Parkı’nda halkla buluştu. Vatandaşların Regaip Kandili’ni kutlayan Bozbey, binlerce kişiye lokma ikramda bulundu.


Regaip Kandili’nin dünyaya huzur ve bereket getirmesini dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İslam aleminin kandilini kutladı. Bozbey, “Üç ayların sonunda inşallah hep birlikte sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşırız. Biz de, ibadetimizi yerine getirerek, vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Allah kabul etsin. Allah böyle güzellikleri bize her zaman nasip etsin” dedi.


Kandil gecesinde Ulu Cami’nin yanı sıra Bursa genelinde toplam 100 camide on binlerce vatandaşa lokma ve tatlı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:08
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